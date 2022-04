Depuis 3 générations LACME est un nom bien reconnu dans le monde agricole.

Leader de la clôture électrique en France et fabricant de compresseurs et de chargeurs de batteries nous proposons des gammes pour le professionnel comme pour le particulier. L'éducation canine et l'équipement du cheval complètent notre offre.

Depuis sa création en 1956, notre entreprise a contribué au développement de la clôture électrique.

Implantés à la Flèche (72 – France), nous sommes le premier fabricant européen et exportons notre technologie dans le monde entier.

Notre centre de recherche améliore en permanence le système clôture électrique et dépose chaque année des brevets internationaux.

Parmi nos dernières innovations figurent les impulsions intelligentes iPulse, les électrificateurs Dual, qui fonctionnent sur secteur ou sur batterie, et les répondeurs qui permettent une supervision en continu de la ligne.

LACME conçoit, produit et commercialise des produits techniques à destination des professionnels.

Notre activité air comprimé offre des produits spécifiques pour 2 domaines privilégiés : le monde agricole et la fourniture industrielle.

Le regroupement sur notre site de La Flèche (72) du bureau d’étude, de la production et du SAV nous permet d’apporter à nos clients des solutions toujours plus innovantes.

Notre offre chargeur couvre toutes les phases de vie d’une batterie : charge, entretien, désulfatation et aide au démarrage.

Le savoir-faire de LACME :