Depuis 1970, LAMBERT CLOTURES distribue des clôtures métalliques et aménagements paysagers auprès des professionnels des espaces verts : paysagistes, professionnels de la clôture et du bâtiment, collectivités et travaux public, grande distribution & jardineries, marchands de matériaux de construction, coopératives agricoles, revendeurs divers...

LAMBERT CLOTURES est spécialiste des produits de clôtures :

clôtures résidentielles et industrielles

clôtures décoratives

portails et contrôles d’accès

clôtures pour installation sportives

gabions pour travaux publics ou chantiers décoratifs

Le savoir-faire de LAMBERT CLOTURES :