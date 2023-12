Achat d'ampoules LED et d'éclairage LED de haute qualité en ligne

La qualité d'éclairage au meilleur prix

Chez Lampesdirect, la qualité ne se fait pas au détriment du prix ! Les plus grandes marques d’éclairage telles que Philips, Osram, Ledvance, Calex, Nordlux ou encore Noxion vous sont proposées à des prix compétitifs afin que vous puissiez vous équiper avec les meilleurs produits d’éclairage du marché. Par ailleurs, nos prix sont dégressifs : plus vous commandez, plus le prix unitaire diminue.

Des ampoules et luminaires LED pour tous les besoins

Avec plus de 11 000 références, Lampesdirect vous propose un vaste choix de produits d'éclairage LED et halogène pour répondre à tous les besoins. Etant spécialistes de l’éclairage depuis des années, nous savons que les besoins sont différents que vous soyez une entreprise, une administration, une collectivité ou un particulier. Ainsi, il est possible de passer commande pour une petite quantité ou pour une grande. Nous vous proposons toute une gamme de luminaires LED tels que les néons LED, spots encastrables, réglettes LED, ou encore les panneaux LED. Nous proposons également un large choix d'ampoules LED à un prix ultra compétitif telles que les ampoules E27...

Des conseillers en éclairage à votre écoute

Chez Lampesdirect, il n’y a pas de petit client. Nous prêtons attention à toutes les demandes qui nous sont adressées et tentons d’y répondre dans les plus brefs délais. Apporter le meilleur service à nos clients, cela fait partie de nos engagements. Notre équipe basée en Mayenne est composée de spécialistes passionnés qui se tiennent à votre disposition. Vous pouvez nous contacter par téléphone, email ou directement via le chat.Nous avons déjà récolté plus de 30 000 avis via Lampesdirect.fr, Achat d'ampoules LED, éclairage LED, Philips, Osram, Ledvance, Calex, Nordlux, Noxion, E27, Trustpilot, que vous pouvez consulter plus bas avant de réaliser votre première commande. Les clients nous ont attribués la note de 4.6/5 qui correspond à la catégorie "Excellent". Vous pouvez aussi consulter tous les avis donnés sur notre page google, attestant de notre qualité de service délivrée par notre équipe de spécialistes et du service client, de nos délais de livraison rapides avec un emballage soigné et de nos prix ultra compétitifs.

Partenaire des professionnels

Nous savons que vous avez besoin d'un service fluide et impeccable. Lampesdirect offre une série d'avantages aux électriciens et installateurs, tels que des prix avantageux et un chargé d'affaires dédié. Créez votre compte pro dès maintenant. Enfin, si vous êtes un professionnel, nos chargés d'affaires seront heureux de vous aider à créer et à mettre en œuvre un plan d'éclairage personnalisé à l'aide de leur logiciel spécialisé. N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous ne reculerons pas devant un défi ! Rendez-vous sur la page suivante pour plus d'informations : client professionnel.