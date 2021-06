La structure actuelle de LANO date de 1970 lorsque trois entreprises belges, avec plus de 100 ans d’activités dans le textile, ont fusionné.

LANO est un fabricant de moquettes en lés, carpettes, et gazon synthétique. Techniquement l’offre de LANO se compose en plus des tapis tissés Wilton et Axminster, de la moquette tuftée, pour le marché résidentiel et le marché de l’hospitalité.

L’image de LANO est celle d’un fabricant de produits de qualité et de top design. Ceci est le résultat d’une chaîne de production intégrée, qui permet de surveiller la qualité dans toutes les étapes de la production jusqu’à la livraison.

Grâce à cette approche l’entreprise a obtenu le certificat ISO 9001.

C’est le plus grand site de LANO, avec une surface de 200.000 m², avec l’outil de production de la moquette tuftée, tapis Axminster et gazon synthétique.

Ce complexe contient aussi l’équipement moderne pour la teinture en continu, l’impression, le latexage et un bâtiment pour le stockage de 20.000 rouleaux de moquettes tuftées.

Forceville, près d‘Amiens en France est le site de la filature ultra moderne de LANO.

Le savoir-faire de LANO :