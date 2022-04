LE LOGICIEL GIT

G.I.T : Gestion Ingénierie Travaux, le logiciel de maitrise d’œuvre

G.I.T a été développé en 1981 par notre cabinet d’architecture (3 agences, 25 personnes), et commercialisé en 1984.

Le logiciel de maitrise d’œuvre G.I.T permet de traiter les tâches administratives et financières liées à une affaire. Amélioré au fil des années, le logiciel G.I.T a su suivre l’évolution du marché, en proposant des versions simples d’utilisation, et ouvertes vers d’autres logiciels, tout en intégrant une banque de données tout corps d’état : plus de 70.000 articles, normes, règlementation, DTU, prix moyens …

Grâce à cette expérience, le logiciel G.I.T compte une large implantation nationale, ce qui en fait aujourd’hui, le logiciel REFERENCE en maîtrise d’œuvre.

Le savoir-faire de G.I.T :