LEBENOID - Batiweb

Spécialiste de l’éclairage de circulation et des produits de connexion électrique depuis plus de 90 ans, Lébénoïd emploie aujourd'hui 120 collaborateurs répartis sur deux sites de production.

Depuis 1922, Lébénoïd fabrique des produits et solutions à destination des professionnels du bâtiment.

Notre gamme de luminaires fonctionnels offre un large choix de performances, flux lumineux et designs. La maîtrise de la technologie LED nous permet de concevoir nos sources lumineuses durables en fonction de vos besoins.

Tous les produits Lébénoïd sont conçus en stricte conformité avec les normes européennes et françaises (CE, NF…) et dans le respect de la protection de l’environnement.

Lébénoïd a bâti sa notoriété sur son savoir-faire industriel et son écoute des besoins du marché.

La présence de l'entreprise est historiquement forte auprès des installateurs électriciens, des grossistes et distributeurs professionnels.

Depuis quelques années, la prescription auprès des bureaux d’études et architectes est devenue un axe essentiel du développement commercial.

Les offres Lébénoïd, en évolution constante, sont adaptées aux marchés Résidentiel et Tertiaire.

Trois critères caractérisent le développement de ses produits :