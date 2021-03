La société LIMATEC conçoit, fabrique et commercialise la plus large gamme de systèmes d’évacuations des eaux usées entièrement en acier inoxydable : Siphons de sol, caniveaux douches, caniveaux à fente, caniveaux à grilles, couvertures de caniveaux, couvercles de regards.



À coté de cette ligne Bâtiment, nous vous proposons notre gamme Process composée d’enrouleurs dérouleurs de flexibles manuels ou automatiques en acier inoxydable qui sont utilisés dans tous types d’industries mais aussi en collectivités.



Pour l’équipement de vos cuves et containers, nos différents modèles de portes de cuves à ouverture rapide et nos boules de nettoyage en acier inoxydable équiperont vos installations dans la durée. Pour la protection de vos appareillages électriques, informatiques ou pneumatiques notre gamme complète de boitiers, coffrets, armoires, armoires-pupitres, armoires-informatiques, box de commande vous apporteront l’étanchéité requise avec une finition et une esthétique inégalée.



Notre seul objectif est de vous faire bénéficier, à travers notre savoir-faire, de la meilleure qualité, au meilleur prix.