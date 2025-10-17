ConnexionS'abonner
Fermer
LINA - Batiweb

LINA

Imp. des Calandres
34420 Villeneuve-lès-Béziers
France
Site web de la marque

L’histoire de LINA, c’est l’idée d’une alternative écologique aux solutions de traitement acoustique existantes sur le marché. Ces dernières étant traditionnellement composées de laines minérales ou dérivés de produits pétroliers, l’idée était de reproduire le fonctionnement à partir de matériaux naturels.

Aujourd’hui nous proposons une solution de traitement acoustique globale au travers d’une gamme de produits aux formes, formats, coloris et mises en œuvre variées qui permettent de traiter l’acoustique de chaque espace. 

C’est après 10 ans d’expérience en bureau d’études en acoustique que Bastien Besançon, fondateur de Lina, se lance dans la recherche d’une solution acoustique biosourcée à la fois performante, esthétique et accessible sur le plan économique.

Le savoir-faire de LINA

  • QUATUOR : Panneaux acoustique polygonaux
  • HEXA : Panneaux acoustiques hexagonaux
  • ORBIS : Panneaux acoustiques circulaires
  • LUCEO : Panneaux acoustiques lumineux
  • PARIES : Revêtement mural acoustique
  • CELO : Mobilier acoustique 
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.