LINA - Batiweb

L’histoire de LINA, c’est l’idée d’une alternative écologique aux solutions de traitement acoustique existantes sur le marché. Ces dernières étant traditionnellement composées de laines minérales ou dérivés de produits pétroliers, l’idée était de reproduire le fonctionnement à partir de matériaux naturels.

Aujourd’hui nous proposons une solution de traitement acoustique globale au travers d’une gamme de produits aux formes, formats, coloris et mises en œuvre variées qui permettent de traiter l’acoustique de chaque espace.

C’est après 10 ans d’expérience en bureau d’études en acoustique que Bastien Besançon, fondateur de Lina, se lance dans la recherche d’une solution acoustique biosourcée à la fois performante, esthétique et accessible sur le plan économique.

Le savoir-faire de LINA :