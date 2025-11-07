ConnexionS'abonner
Herige Industries limite la baisse de son activité dans un contexte incertain

Conjoncture

Publié le 07 novembre 2025, mis à jour le 07 novembre 2025 à 17h02, par Nils Buchsbaum

Dans un environnement économique et politique toujours instable, le groupe Herige Industries annonce un chiffre d’affaires de 84,4 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse de 6,9 % sur un an.
© Adobe Stock
Dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain, marqué par les tensions politiques et un manque de visibilité sur les marchés de la rénovation comme du neuf — à l’exception du redémarrage observé dans la maison individuelle — Herige Industries annonce dans un communiqué publié le 4 novembre avoir réalisé un chiffre d’affaires de 84,4 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en repli de 6,9 % par rapport à la même période en 2024 (-5,9 % à jours comparables).

Au troisième trimestre, l’activité « Menuiserie industrielle » du groupe accuse un recul de 8,0 % (-7,2 % à jours comparables). Cette contraction s’explique, selon Herigen, par «  climat d’attentisme provoqué par les ajustements du dispositif MaPrimeRénov’, dont les aides à la rénovation globale individuelle ont été suspendues durant la période ». Dans ce contexte, toujours selon l’entreprise aux 1700 salariés, les activités « Réseaux d’installateurs experts » et « Chantier » font « preuve d’une meilleure résistance, malgré un environnement marqué par une forte intensité concurrentielle ».

Un chiffre d'affaires de 283,2 millions d'euros en 2025

 

L’activité « Industrie du béton » de la multinationale enregistre un repli limité de 2,5 % sur le trimestre (-1 % à jours comparables). Herige se félicite de « la résilience des segments "béton prêt à l’emploi" et "Préfabrication" ». Ces résultats s’appuient, d’après la communication de l’entreprise, sur « un mix produits plus favorable, porté par la montée en puissance des bétons spéciaux, notamment les bétons décoratifs, ainsi que par la progression des gammes à empreinte carbone réduite. »

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025, Herige Industries affiche tout de même un chiffre d’affaires de 283,2 millions d’euros, en baisse de 7,0 % par rapport à la même période de 2024 (-5,3 % à périmètre et calendrier comparables).

 

