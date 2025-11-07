Dans un environnement économique et politique toujours instable, le groupe Herige Industries annonce un chiffre d’affaires de 84,4 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse de 6,9 % sur un an.

Dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain, marqué par les tensions politiques et un manque de visibilité sur les marchés de la rénovation comme du neuf — à l’exception du redémarrage observé dans la maison individuelle — Herige Industries annonce dans un communiqué publié le 4 novembre avoir réalisé un chiffre d’affaires de 84,4 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en repli de 6,9 % par rapport à la même période en 2024 (-5,9 % à jours comparables).

Au troisième trimestre, l’activité « Menuiserie industrielle » du groupe accuse un recul de 8,0 % (-7,2 % à jours comparables). Cette contraction s’explique, selon Herigen, par « climat d’attentisme provoqué par les ajustements du dispositif MaPrimeRénov’, dont les aides à la rénovation globale individuelle ont été suspendues durant la période ». Dans ce contexte, toujours selon l’entreprise aux 1700 salariés, les activités « Réseaux d’installateurs experts » et « Chantier » font « preuve d’une meilleure résistance, malgré un environnement marqué par une forte intensité concurrentielle ».

Un chiffre d'affaires de 283,2 millions d'euros en 2025

L’activité « Industrie du béton » de la multinationale enregistre un repli limité de 2,5 % sur le trimestre (-1 % à jours comparables). Herige se félicite de « la résilience des segments "béton prêt à l’emploi" et "Préfabrication" ». Ces résultats s’appuient, d’après la communication de l’entreprise, sur « un mix produits plus favorable, porté par la montée en puissance des bétons spéciaux, notamment les bétons décoratifs, ainsi que par la progression des gammes à empreinte carbone réduite. »



Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025, Herige Industries affiche tout de même un chiffre d’affaires de 283,2 millions d’euros, en baisse de 7,0 % par rapport à la même période de 2024 (-5,3 % à périmètre et calendrier comparables).

Par Nils Buchsbaum