Le groupe international Lindab développe, fabrique et commercialise des produits et des solutions complètes pour simplifier la construction et créer un meilleur confort thermique et acoustique à l’intérieur des bâtiments.

Les produits Lindab se caractérisent par leur qualité, leur facilité de montage, leur efficacité énergétique, leur respect de l’environnement. Tout ceci, associé à une qualité de service reconnue, constitue une importante valeur-ajoutée pour nos clients.

Lindab, en mettant à profit ses connaissances et son savoir, se concentre sur les innovations conduisant à une plus grande efficacité énergétique, à une amélioration de l’utilisation des ressources et à la recherche du confort optimum dans les intérieurs. Lindab développe une culture de l’innovation pour se placer à la tête du secteur, en termes de compréhension des besoins futurs.

Cela favorise l’utilisation de nouvelles technologies et le développement d’innovations. En réponse, Lindab développe des solutions et services durables améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et réduisant la consommation des ressources.

Le savoir-faire de LINDAB France :

Ventilation

La division Ventilation fabrique et commercialise des solutions complètes de ventilation pour le renouvellement d'air et l’optimisation du climat intérieur des bâtiments tertiaires, des locaux industriels, des logements collectifs et pavillonnaires. Nos produits sont dédiés aux professionnelles du bâtiment spécialisés en génie climatique (ventilation, climatisation, chauffage).

Composants Bâtiment

La division Building Components fournit l'industrie de la construction avec une gamme large de composants et de systèmes utilisant l'acier comme matériau commun

Construction

La division « Buildings » simplifie la construction en proposant aux architectes et entrepreneurs des constructions en acier pré-étudiées à l’aide d’un logiciel de calcul développé en interne