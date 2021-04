LOSBERGER, bâtiment modulaire démontable pour l’industrie.

LOSBERGER propose, de la conception à la fabrication et au montage, un système de construction démontable, adaptable, évolutif qui offre de nombreux avantages : rapidité d’installation et d’exploitation, modularité, flexibilité, économique, respectueux de l’environnement.

Ce système de construction industrialisé (charpente métallique, couverture composite) vous apportera une solution rapide et sûre à des contraintes d’espace temporaires ou définitives : pics d’activité, extension de stockage, protection de biens …

Pour les projets temporaires de tente et abri de stockage, chapiteau industriel, espace de vente, les structures sont disponibles à la vente ou à la location et répondent aux normes en vigueur.

Pour les projets permanents de hall et hangar de stockage, bâtiment industriel, entrepôt logistique, atelier, les bâtiments sont dimensionnés selon les règles Neige et Vent et bénéficient de la garantie décennale.

LOSBERGER apporte des solutions sur-mesure clés en main (VRD, terrassement, aménagements intérieurs et extérieurs) et propose de nombreux équipements et accessoires.

LOSBERGER c’est aussi une gamme de bâtiments modulaires destinés aux collectivités locales pour le sport et les loisirs, en version auvent ou fermée et de structures temporaires pour les loueurs événementiels.

Le Groupe LOSBERGER DE BOER - un groupe performant et compétent au niveau international dans le domaine des constructions mobiles - appartient à la Holding KMH Industrie Service Holding GmbH Hambourg, Allemagne et possède des filiales en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, aux Etats-Unis, en Chine, au Brésil.

Toutes les entreprises du Groupe sont leaders sur leur marché et servent de référence en matière de technique, de savoir-faire, de design et de services. Plus de 1200 collaborateurs sur 10 sites dans le monde entier offrent, en partenariat avec de nombreuses entreprises, des produits de première qualité, des services fiables et une assistance complète.

Nous couvrons 5 grands domaines d'activités :