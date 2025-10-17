MACH DIFFUSION - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MACH DIFFUSION », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Bénéficiant des 50 ans d’expérience de l'entreprise de constructions métalliques CHANTIN, MACH DIFFUSION conçoit, fabrique et commercialise des solutions d'automatisation dédiées à la construction bois.

De la machine d'assemblage au système de stockage en passant par les postes de bardages, ponts multifonctions, transbordeurs et tables manuelles, tous les produits MACH DIFFUSION sont réalisés en France de A à Z.

En collaboration avec nos clients, nous analysons leurs besoins et les conseillons sur l'implantation de leur atelier afin de rationaliser leur production.

L'étendue de notre gamme et notre expérience nous permettent de proposer des solutions complètes jusqu'à la fabrication de murs finis pour la construction bois.

Un atelier de 3600 m² situé à VERNEUIL L'ETANG (77 Seine et Marne) avec une équipe de 24 personnes pour un parc de plus de 160 machines installées en France.

Le savoir-faire de MACH DIFFUSION :