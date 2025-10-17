MACH DIFFUSION - Batiweb

ConnexionS'abonner
MACH DIFFUSION

ZI, Rue Denis Papin
77390 Verneuil-l'Étang
France
Site web de la marque

Bénéficiant des 50 ans d’expérience de l'entreprise de constructions métalliques CHANTIN, MACH DIFFUSION conçoit, fabrique et commercialise des solutions d'automatisation dédiées à la construction bois.

De la machine d'assemblage au système de stockage en passant par les postes de bardages, ponts multifonctions, transbordeurs et tables manuelles, tous les produits MACH DIFFUSION sont réalisés en France de A à Z.

En collaboration avec nos clients, nous analysons leurs besoins et les conseillons sur l'implantation de leur atelier afin de rationaliser leur production.

L'étendue de notre gamme et notre expérience nous permettent de proposer des solutions complètes jusqu'à la fabrication de murs finis pour la construction bois.

Un atelier de 3600 m² situé à VERNEUIL L'ETANG (77 Seine et Marne) avec une équipe de 24 personnes pour un parc de plus de 160 machines installées en France.

Le savoir-faire de MACH DIFFUSION :

  • Machine Compacte M4 : Machine compacte d'entrée de gamme
  • Machine Compacte V4 : Machine compacte coeur de gamme semi-automatique             
  • Machine Compacte V4-2 : Machine compacte haut de gamme automatique
  • Machine d'assemblage V5 : Machine d'assemblage semi-automatique
  • Pont Multifonction : Machine d'assemblage semi-automatique
  • Poste de bardage
  • Poste de bardage Multifonction
  • Combiné relevage / bardage
  • Table de relevage et papillon
  • Rack de stockage
  • Transfert vertical

 

