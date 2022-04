MAFELL produit exclusivement sur le site d’Oberndorf au bord du Neckar. Cela signifie une «Qualité fabriquée en Allemagne» avec une proportion de fabrication propre allant jusqu’à 85%.

De la pièce moulée par injection jusqu’au moteur hautes performances, de la conception au montage, de la conception de l’outillage à l’assurance qualité. La qualité MAFELL provient de l’une de nos compétences clé : la fabrication haute technologie qui englobe la maitrise totale de tous les processus.

Chez MAFELL, nous sortons souvent des sentiers battus pour développer un outil plus performant : nous adoptons d‘autres points de vue et repensons entièrement l’outil dans ses éléments essentiels, en tenant toujours compte des exigences futures qui seront posées à l’artisanat du bois.

Cette approche ainsi que la qualité exceptionnelle des matériaux et de la finition donnent régulièrement naissance à des solutions surprenantes, par exemple en termes de fonctionnalité et de confort d’utilisation. Notre ambition est que vous ne vous posiez plus de questions sur votre outil de travail, tout simplement parce que, chez MAFELL, nous avons répondu à chacune d‘entre elles. Vous accomplissez votre tâche – et pour tout le reste : Creating excellence

Le savoir-faire de MAFELL :