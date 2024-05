L’institut MECD développe au service de l'ensemble des acteurs de la construction, une offre de R&D anticipant les grands défis du secteur. Les recherches menées associent une approche multi-échelle, du matériau (process compris) au démonstrateur. MECD oriente ses recherches et ses offres autour de 4 axes stratégiques imbriqués et transversaux : la construction durable, la mixité multi fonctionnelle, la transition numérique et les approches de mise en œuvre d’exploitation et d’usages.