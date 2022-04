MEDIA SOFTS innove dans le domaine des progiciels métiers en fournissant des solutions complètes à destination des professionnels du paysage, des métalliers, serruriers, menuisiers et des professionnels du bâtiment.

Avec plus de 29 ans d’expérience, MEDIA SOFTS a su se faire sa place sur le marché et compte aujourd’hui plus de 8 000 utilisateurs de ses logiciels. Nous avons également renforcé notre présence auprès des établissements de formation (CFA et Lycées professionnels) ainsi que sur les salons professionnels afin d’être accessible par tous.

MEDIA SOFTS est née de la volonté de fournir des outils de dessin précis et complets aux professionnels.

L’objectif ? Que les professionnels puissent donner à leurs clients de la documentation qualitative et générer des plans de conception détaillés pour les équipes techniques.

C’est pourquoi nous avons fait le choix de développer des logiciels spécifiques avec des outils adaptés à chaque typologie de métier. Les logiciels ont été élaborés en concertation avec des professionnels du secteur afin de répondre au mieux aux besoins du métier.

Basée à Nantes (44), MEDIA SOFTS revendique son côté 100 % nantais avec l’intégralité de ses services présents au sein de la société.

Service client, réactivité, innovation et dynamisme sont les valeurs qui caractérisent MEDIA SOFTS. Elles guident nos actions au quotidien et constituent un socle commun auprès de nos équipes.

Le savoir-faire de MEDIA SOFTS :