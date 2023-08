MEISER est un groupe familial créé il y 60 ans en Allemagne qui emploie aujourd'hui 3 500 salariés, dans 36 pays.

Leader reconnu dans le domaine du caillebotis, des piquets de vigne et des glissières routières, MEISER a construit en 2015 une usine à Lestrem, dans les Hauts de France, spécialisée dans les sols métalliques de sécurité.

Des investissements industriels réguliers permettent à MEISER de proposer aux clients des produits performants à des prix compétitifs. Un stock important de produits finis et de matières premières garantit une réactivité en phase avec les besoins du marché. Une attention particulière est apportée à la qualité et à l'innovation, comme par exemple dans les produits permettant l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapés. Un réseau de distribution performant maille tout le territoire et assure une proximité de la présence commerciale et du stock.