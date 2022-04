MENUISERIE ELVA

Quand l’imagination ose, ELVA compose ! La conception de menuiseries sur mesure, au service de vos rêves.

50 ans d’expériences auprès de grands spécialistes du bois et du PVC, de créateurs, de maîtres-verriers, de conseillers techniques qui ont bâti la réputation d’ELVA dans le monde de la menuiserie.

Aujourd’hui, ce sont eux qui vous invitent à entrer, par la grande porte, dans le cercle de leurs collections. Au programme, sérieux de fabrication, créativité des modèles, souci du détail et tradition d’accueil.

Chaque année, 70 000 menuiseries sortent des ateliers et des mains des 200 professionnels de l’entreprise. Des mains qui conçoivent, mesurent, conseillent et de tendent chaque jour pour transmettre toutes les valeurs qui nous rapprochent.

Choisir une porte ELVA vous donne d’assurance d’être chaque jour et pour longtemps en accord avec votre décision. Depuis 60 ans, nous entretenons avec nos clients la confiance et la sérénité du travail bien accompli. Bois, PVC, alu, toutes nos portes bénéficient d’un processus qualité qui ne laisse rien au hasard. La créativité peut alors s’exprimer avec une totale liberté, chaque modèle s’envisage avec de nombreuses options : dimensions, coloris, vitrages, accessoires…soit plus de 20 000 combinaisons possibles ! Imaginez la vôtre.

Les ouvertures sont aujourd’hui des éléments d’équipement à forte responsabilité. L’isolation thermique et phonique, la sécurité, l’esthétisme, sont des critères déterminants. La qualité des matériaux sélectionnés et le savoir-faire ELVA vous apportent une réponse complète et sur-mesure, avec plus de 20 000 références de fenêtres et portes-fenêtres destinées au marché du neuf et de la rénovation. L’étendue du choix qui vous est proposé, au niveau du style, des coloris, des vitrages, des accessoires, s’adapte à vos dimensions et à vos envies, avec une précision que seul un spécialiste peut vous offrir.

Volets roulants, volets battants, persiennes, les fermetures dont aujourd’hui l’objet d’une attention particulière, au même titre que les ouvertures. Sécurité, isolation, esthétique, voici les mots-clés qui conduisent les exigences d’un confort bien mérité. Seule la qualité peut satisfaire tous les impératifs techniques et esthétiques : l’offre ELVA garantit une réponse complète et fiable qui fait régner la confiance.

Le savoir-faire d’ELVA :