MEUBLES HUGON

LOUIS CHARLES HUGON fabrique dans la plus vaste Ebénisterie de Normandie avec les meilleurs Ouvriers, Sculpteurs, Ebénistes, Vernisseurs, les plus beaux meubles qui soient.

Ces meubles, LOUIS CHARLES HUGON vous propose de les acquérir directement à l'atelier où ils sont présentés à côté des machines à bois et des établis.

Vous pourrez choisir par exemple l'une des très belles ARMOIRES d'une collection unique et réellement PRESTIGIEUSE dont les modèles ont été minutieusement recréés à partir d'Armoires anciennes les plus représentatives des provinces de France.

Leur fabrication est traditionnelle avec un montage par chevilles. Les assemblages se font par tenons. Les moulures et les sculptures à la main sont dans la masse du bois en "élégie". La finition cirée ou vernie est particulièrement soignée dans les teintes douces à la mode.

LOUIS CHARLES HUGON vous propose également d'autres armoires, des bibliothèques, des vaisseliers, des bahuts, des commodes, des tables, des coffres, des meubles télévision, etc...

Tous ces meubles sont impeccables. Ils sont réalisés pour vous en chêne, en merisier, en noyer ou en acajou dans tous les styles : Régence, Campagnard, Louis XV, Louis XVI, Empire, Louis-Philippe, Normand, etc...

Une place de plus en plus importante est allouée aux meubles peints et surtout aux meubles contemporains.

Ce n'est pas tout, si vous cherchez depuis longtemps un meuble spécial pour assortir à un meuble existant ou pour un besoin très particulier, donnez vos mesures vos idées ou vos plans et LOUIS CHARLES HUGON vous fera un devis de fabrication spéciale.

LOUIS CHARLES HUGON réalise également des aménagements spéciaux tels que des boiseries pour des salons, des réceptions ou des hôtels.

Enfin, LOUIS CHARLES HUGON vous parle de la Normandie région magnifique que vous traverserez pour venir le voir. Bernay vous accueillera avec joie. C'est une ville fleurie agréablement conservée au milieu d’une campagne où les chaumières en colombage sont superbes.

A défaut, vous êtes naturellement les bienvenus sur son site.

Le savoir-faire de LOUIS CHARLES HUGON :