MMI Déco est un centre de formation à Paris et à distance dans le domaine de la décoration et l'architecture intérieure. Nous proposons des formations qui vous permettent de vous former au métier ou vous spécialiser dans un domaine précis.

Reconnue par l'Etat (certification RNCP) depuis plusieurs années, notre formation phare et de référence : Décorateur & Conseiller en design d'espace.