MOLDTECH - Batiweb

Nous accompagnons et nous partageons des objectifs afin d'assurer le succès des projets tout en réduisant les risques assumés. Nous coopérons avec nos clients dans chaque étape de leurs investissements.

Un service sur mesure qui commence par l'étude préliminaire et qui inclut un accompagnement durant la mise en service ou lors des modifications nécessaires tout au long du Cycle de Vie.

Nous proposons des solutions complètes comprenant toutes les phases du projet. Depuis la conception du site ou la réalisation des calculs de productivité et de faisabilité jusqu'à la mise en service, jusqu'aux essais de production et jusqu'à la formation du personnel local.

MOLDTECH réalise le dessin conceptuel et de détail de tous les moules et de tous les équipements pour assurer leur efficacité, leur fonctionnalité, leur flexibilité et leur adéquation à chaque client.

Le degré de maturité de la conception permet d'opérer en toute garantie, en fonction des exigences. Des connaissances et de l'expérience qui nous permettent de fournir des équipements pour maximiser votre potentiel de production.

L'ingénierie de développement définit les solutions les mieux adaptées pour la construction. Au sein de MOLDTECH nous garantissons une solution d'engagement pour assurer la fabrication la plus efficace.

Une capacité technique et de direction de projets, ainsi qu'une gestion active des communications pour un processus de fabrication assurant les engagements de livraison.

Nous sommes forts d'une équipe technique et humaine et nous avons d'importants moyens technologiques de production permettant d'assurer la qualité de nos équipements et la flexibilité de notre équilibre en termes de charge / capacité.

En complément, nous sommes forts d'un grand réseau de collaborateurs externes qui contribuent à l'enrichissement de notre capacité de réponse

Le service technique de MOLDTECH coordonne tous les aspects logistiques au niveau international pour assurer la meilleure méthode d'expédition, en tenant particulièrement compte de la sécurité, du coût et des délais de livraison.

L'expérience de ces 30 ans témoigne d'une profonde connaissance de la chaîne logistique globale.

Nous nous occupons de tous les aspects afin d'assurer les meilleures conditions pour la mise en service de chaque équipement. MOLDTECH est forte d'une équipe experte et hautement performante assurant le succès de l'installation, quel que soit son emplacement, et assurant la tranquillité du client dans un processus aussi délicat et important.

Le savoir-faire de MOLDTECH :