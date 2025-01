MONDIAL DU BATIMENT

Batimat est le salon international de référence pour les professionnels de l'industrie et des métiers du bâtiment et de la construction. La prochaine édition se tiendra du 28 septembre au 1ᵉʳ octobre 2026 au Paris Expo - Porte de Versailles.

Cet événement multi-spécialiste rassemble décideurs, prescripteurs et professionnels de la mise en œuvre, offrant une plateforme incontournable pour découvrir les dernières innovations, échanger sur les évolutions du marché et établir des partenariats stratégiques.

Parmi les nouveautés de l'édition précédente, Batimat a intégré Equipbaie & Métalexpo, dédié à la menuiserie et aux fermetures, et a inauguré un espace consacré à la rénovation énergétique des logements, Renodays by Batimat. Le salon propose également des conférences et animations en phase avec les évolutions du marché, telles que les Batitalks, Renotalks et Architalks, offrant des discussions approfondies sur les sujets phares de la construction.

Les secteurs d'exposition couvrent un large éventail de thématiques, notamment le gros œuvre, les solutions bas carbone, la construction hors site et modulaire, la menuiserie et les fermetures, les solutions IT et technologiques, les solutions photovoltaïques, les matériels de chantier et outillage, les véhicules utilitaires et équipements, ainsi que l'aménagement intérieur et extérieur.

En participant à Batimat 2026, les professionnels auront l'opportunité de :