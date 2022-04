MONNET SEVE SA

L’histoire de l’entreprise MONNET-SEVE commence en 1929 à Outriaz dans le département de l’Ain. À cette date, Célestin Monnet crée dans ce petit village du Bugey, une entreprise de charpente et menuiserie. Il fait installer aussitôt un outil de sciage de longs pour transformer les innombrables sapins de la forêt communale d’Outriaz, en planches et madriers dont il a besoin pour construire des maisons.

La France compte parmi les 4 premiers pays forestiers de l'Union Européenne : la forêt française couvre 16,9 millions d'hectares, 31% du territoire national.

Sa surface s'est accrue de 35 % en cinquante ans et s'enrichit chaque année tant en feuillus qu'en résineux.

Le Groupe MONNET-SEVE SOUGY exploite les Résineux dans 4 grands massifs forestiers français : le Jura, les Alpes, le Morvan et le Massif central.

La scierie est un maillon indispensable entre la forêt et l'industrie du bois résineux. Accompagnant une exploitation respectueuse de la nature, dans des forêts gérées de manière responsable et durable, nos équipes de forestiers approvisionnent nos scieries en grumes provenant des différents massifs forestiers français.

Nos scieries, menuiseries et usines de lamellés collés sont situées à proximité de ces forêts, toutes sur le territoire français.

Notre groupe est un acteur majeur de la filière bois française et le premier scieur de DOUGLAS en Europe.

Nos équipes de passionnés et amoureux du bois et de la forêt ont tous comme objectif de faire bénéficier l’ensemble de nos partenaires de leurs talents.

Nous investissons et innovons sans cesse pour proposer la gamme la plus étendue possible de produits, sections, et de solutions valorisantes. Quelle chance de pouvoir travailler ce magnifique matériau naturel et renouvelable qu’est le bois. Construisons ensemble l’avenir en bois !

Le savoir-faire de MONNET-SEVE :