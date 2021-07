MOUVEX : Fabricants majeurs de pompes volumétriques et de compresseurs destinés au transfert de liquides ou de pulvérulents.

La société MOUVEX® a été fondée en 1906 par l'ingénieur André Petit, qui a identifié les défis rencontrés par les utilisateurs de pompes à engrenages et à lobes en matière d'optimisation de leurs processus. Il en a découlé l’invention de la pompe à piston excentré.

Ses successeurs ont tous suivi ses traces, notamment son fils Albert, qui a dirigé l’entreprise de 1938 jusqu’à son rachat par BLACKMER® en 1998.

Avec l'aide de BLACKMER, MOUVEX est passée d’une société couronnée de succès sur le marché français à une véritable organisation mondiale, en développant ses offres de produits afin d’inclure des compresseurs à palettes rotatives et à vis, et des pompes péristaltiques.

MOUVEX est entrée dans le groupe PSG® en 2008, et opère désormais sur cinq continents avec un réseau mondial de distributeurs et d'équipementiers.

Le succès de MOUVEX peut être attribué à l’expertise de son personnel hautement compétent, qui adhère aux valeurs essentielles de la société : sécurité, qualité, respect des délais et des coûts, et communauté.

MOUVEX tire une grande fierté des relations établies avec ses clients et ne s’engage pas uniquement sur la qualité des produits qu’elle fabrique, mais également sur sa manière de traiter avec ses partenaires et les consommateurs.

MOUVEX s’engage à dépasser les attentes de ses clients et à participer activement à leurs futures performances et croissance globales, en donnant la priorité constante à l’amélioration de la qualité et de l’innovation derrière ses produits et services.

Aujourd'hui, MOUVEX est une entreprise mondiale qui se concentre sur le développement de nouveaux produits et la conquête de nouveaux marchés, afin d’assurer l’avenir de la société durant le siècle à venir.

Grâce à son réseau mondial de distributeurs et d'équipementiers, MOUVEX distribue ses produits sur les marchés suivants : industrie générale, Industries chimiques, énergie, pétrole et gaz, hygiène/sanitaire, armée et marine, transport et unités mobiles.

Au sein de ces marchés, les pompes de MOUVEX sont surtout connues pour leur fiabilité, leur longévité et leur rentabilité. Elles se sont forgées une réputation en tant que technologie de pompage idéale pour certaines des applications les plus difficiles au monde.

Grâce à plus d'un siècle d’expérience, MOUVEX est un leader en matière d’innovation, en proposant des solutions de pointe grâce à une usine de fabrication dernier cri située à Auxerre en France.

En assurant une assistance après-vente pour toutes les marques du groupe PSG, indépendamment du lieu où vous vous trouvez, le centre de service après-vente PSG à Auxerre est un exemple de notre façon de tenir notre promesse d’un réseau de partenaires plus compétitif et plus prospère.

Le savoir-faire MOUVEX :