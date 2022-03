MTI ENGINEERING

Depuis 1992, MTI s'est spécialisée dans la maintenance industrielle et s'est développée en tant que fabricant de machines, principalement pour le secteur des charpentiers et de la menuiserie ALU, BOIS, PVC et en tant que fabricant d'équipements de manutention et de levage dédiés à tous les secteurs d'activités.

Nos produits sont destinés aux industriels, PME, artisans et collectivités.

Nous proposons des postes individuels pour les ateliers artisanaux aux lignes de production entièrement automatisées pour des sites industriels comprenant des opérations d'automatisme, électrique et mécanique.

MTI étudie, conçoit, fabrique, assemble, installe et met en service ses machines par ses techniciens spécialisés et confirmés.

MTI est aussi distributeur spécialisé de machines de brossage, polissage, émerisage et ébavurage pour tous les secteurs d'activités.

Enfin, avec MTI Formation, formez-vous tout le long de l'année en développant vos connaissances, en intra ou inter-entreprise, 100% sur mesure, avec des formateurs expérimentés.

MTI propose un ensemble de prestations sur mesure pour les entreprises industrielles concernant l'utilisation de machines de production, habilitations électriques, matériels de manutention et l'usage de logiciels.

Le savoir-faire de MTI :