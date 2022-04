Nous sommes persuadés que la lumière naturelle est vitale pour tous les êtres vivants.

Mais apporter la lumière naturelle partout dans les locaux n’est pas si simple et nécessite de faire une ouverture vers l’extérieure : il peut y avoir des fuites d’eau, des déperditions thermiques, pour un résultat d’éclairage naturel décevant voir source d’éblouissements.

Comment faire ? Faites confiance à un spécialiste reconnu de l’éclairage naturel qui installe plusieurs milliers d’installations par an.

Depuis plus de 10 ans, NATURE ET CONFORT est spécialisée en éclairage naturel et propose en France et à l’international des solutions innovantes en éclairage naturel pour tous les projets et toutes les configurations : de la construction à la rénovation, de la salle de bain d’une maison individuelle au local professionnel de 100 000 m².

Grâce à une gamme complète de produits variés : puits de lumière de différents diamètres, réflecteurs de différentes tailles et extracteurs d’air solaire, nous vous proposons la solution la mieux adaptée à votre besoin.

Et si exceptionnellement, aucun produit de notre gamme ne convient à votre projet, nous saurons adapter le produit à votre besoin ou carrément créer un produit spécifique pour votre projet

Le savoir-faire de NATURE ET CONFORT :