Nedgis, un autre regard sur les luminaires et les accessoires design. Une boutique en ligne inspirée, de beaux objets contemporains et singuliers !

Nedgis, anagramme de DESIGN et SIGNED, a pour vocation de vous faire découvrir le monde du design à travers des luminaires singuliers et des accessoires design et fonctionnels.

Depuis 10 ans, sous l'œil éclairé de Audrey Vifquain et Claire Bacquart, Nedgis met en lumière les maisons de design, les créateurs de renom et les jeunes designers à travers une sélection pointue d’éclairage milieu-haut de gamme. Sur le site nedgis.com, c’est plus de 25 000 produits référencés, 260 fournisseurs répartis dans toute l’Europe, et un catalogue qui ne cesse de s’agrandir.

En 2024, nous avons lancé une nouvelle sélection dédiée aux appareillages électriques design pour compléter notre offre de luminaires. Interrupteurs, prises, ampoules… des accessoires aussi bien ergonomiques qu’esthétiques pour sublimer chaque détail de votre projet.

Véritable acteur du secteur des luminaires, Nedgis accompagne les architectes, les agences de décoration d’intérieur, les électriciens, les installateurs et tous les acteurs du tertiaire pour mettre en lumière tous leurs plus beaux projets. La réalisation de devis sur-mesure est disponible dans notre onglet "Accès Pro".