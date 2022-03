Filiale d’un grand groupe international, NESTA commercialise le plus large choix en France de matériels, fournitures, outillages et machines pour couvreurs et étancheurs. En 2015, NESTA a fêté ses 50 ans !

NESTA commercialise toute une gamme d’outillage pour couvreurs, comme des cisailles à tôle, des pinces, des marteaux, des fers à souder, ou des outils pour le joint debout.

En complément, NESTA propose sa propre gamme de machines pour le façonnage de la tôle (plieuse de chantier ou plieuse d’atelier, cisaille-guillotine, profileuse à joint debout, baguetteuse, bordeuse moulureuse).

NESTA fournit tout le matériel pour la réalisation de vos toitures-terrasses. Que ce soient les accessoires terrasses (bandes solins, évacuations pluviales, couvertines, plots et dalles terrasse), le matériel pour étancheurs (chalumeaux propane et chalumeaux à air chaud, fondoirs à bitume) ou les appareils pour la réfection d’étanchéité (appareil de recherche de fuite, découpeur d’étanchéité, décapeur d’étanchéité).

Le travail sur toiture-terrasse nécessite la mise en place de protection périphérique temporaire ou définitive (garde-corps, ligne de vie, ancrage de sécurité individuelle). Sur toiture traditionnelle, la mise en place d’échafaudage roulant ou d’échafaudage suspendu est nécessaire.

Pour accéder aux toitures, nous proposons une gamme d’échelles, monte-matériaux, treuils, grue de terrasse.

Pour la réalisation d’une couverture de toiture traditionnelle, retrouvez tous les matériaux dont vous avez besoin : écrans de sous-toiture, zinguerie, feuilles et bobines en zinc pour joint debout, ardoises.

L’étanchéité des toitures-terrasses nécessite l’utilisation d’un pare-vapeur, d’un isolant en polyuréthane, puis d’une étanchéité en membrane bitumineuse ou d’une étanchéité PVC disponibles chez NESTA.

Le savoir-faire de NESTA :