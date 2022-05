NILFISK est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de nettoyage professionnels.

L’entreprise a été fondée dans le but de fabriquer et commercialiser des produits de qualité supérieure aux quatre coins du monde, et depuis plus de 100 ans, NILFISK s'est adaptée aux besoins changeants des marchés et des clients avec des produits et des solutions innovantes.

Avec une force de vente internationale et des réseaux commerciaux avérés, nous avons noué des relations fortes et durables avec nos clients et établi des partenariats dans le monde, dans l’objectif de rester à la pointe des avancées technologiques et répondre aux besoins futurs de nos clients.

Aujourd'hui, NILFISK propose une vaste gamme de machines de nettoyage haut-de-gamme et un service après-vente fiable au marché professionnel. Nos principales gammes de produits se composent d’équipements pour l’entretien des sols, d’aspirateurs et de nettoyeurs haute pression, ainsi qu’un large éventail d’aspirateurs domestiques et de nettoyeurs haute pression grand public.

Nous nous engageons en faveur d’un nettoyage durable dans le monde entier pour améliorer la qualité de vie. Chez NILFISK, nous avons une vision claire. Notre ambition est de devenir leader en matière de nettoyage intelligent pour rendre les entreprises de nos clients plus intelligentes.

Le savoir-faire de NILFISK :