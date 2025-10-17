NOBILIA-WERKE J. STICKLING GMBH & CO. KG. - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « NOBILIA-WERKE J. STICKLING GMBH & CO. KG. », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous concevons des cuisines fonctionnelles au design de qualité. Il y en a pour tous les goûts. Les cuisines Nobilia correspondent au style de vie de beaucoup et réussissent à convaincre par leur rapport qualité / prix attractif.

Dans chacune de nos cuisines se cachent 75 ans d’expérience et de savoir-faire et le travail de plus de 3 900 employés. Tout cela et bien plus encore contribue à faire de nous le leader du marché et le plus grand fabricant de cuisines en Europe.

Nobilia construit des cuisines intelligentes au design attrayant pour tous les goûts. Les cuisines Nobilia incarnent l’art de vivre de nombreuses personnes.

Toujours au cœur de nos efforts : la qualité. Lors de la planification. Lors de la production. Lors du traitement de la commande et du service après-vente.

Chez Nobilia , nous voulons que chacun reçoive la cuisine qu’il désire. Aussi unique que ceux qui y vivent.

Nobilia sait convaincre au niveau national et au niveau international : plus de 8000 partenaires commerciaux nous font confiance chaque jour dans plus de 90 pays. Une cuisine sur deux, parmi les 753000 cuisines produites par an, est destinée à l’export.

La qualité Nobilia :

Management de l'énergie certifié selon ISO 50001

Management de Qualité certifié selon ISO 9001

Management Environnemental certifié selon ISO 14001

Label de qualité GS pour la sécurité contrôlée « Goldenes M » (le M d’or) décerné par la « Deutsche Gütegemeinschaft Möbel » (ou DGM, association allemande regroupant des fabricants de meubles qui répondent à ses critères de qualité)

Label PEFC pour l'utilisation de produits de bois issus de la sylviculture durable

Label environnemental allemand "Der Blaue Engel" (l'Ange bleu)

Classe d'émission DGM

Le savoir-faire de Nobilia :

Cuisines moderne

Cuisines design

Natural living

Modern classic

Style cottage modern



