Nordbat est un salon majeur dédié aux professionnels de la construction dans les régions du nord de la France. La prochaine édition se tiendra du 11 au 13 février 2026 au Lille Grand Palais.

Cet événement rassemble les acteurs clés du secteur, offrant une plateforme pour découvrir les dernières innovations, échanger des idées et établir des partenariats. Lors de l'édition précédente en 2024, Nordbat a accueilli près de 17 000 visiteurs et plus de 400 exposants, témoignant de son importance croissante dans l'industrie.

Le salon propose une variété d'activités, notamment des conférences, des tables rondes et des concours mettant en avant les meilleures innovations en matière de construction et de rénovation. Le thème central de l'édition 2024 était "Construire et rénover à l'heure de la décarbonation", reflétant l'engagement du secteur envers des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement.

Nordbat est soutenu par de nombreuses organisations professionnelles et bénéficie de la participation active de médias spécialisés, renforçant ainsi sa position en tant que rendez-vous incontournable pour les professionnels du bâtiment.

Pour plus d'informations sur le salon, les modalités de participation ou pour s'inscrire à la newsletter et rester informé des actualités du secteur, rendez-vous sur le site officiel de Nordbat.