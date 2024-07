NOVINTISS, créée en Août 2003 par Serge PELSY et Boris PELSY, est une société spécialisée la conception, la fabrication et principalement dans la distribution de produits dans les secteurs BTP avec plusieurs gammes de produits des géosynthétiques (géotextiles, géomembranes, géogrilles, géocomposites) du mur végétalisé, de la toiture végétale, et du jardin aquatique (bassin de jardin et baignade naturelle).

NOVINTISS, regroupe plus de 1000 références produits en stock sur 30 000 m² de plateforme logistique dont 3000 m² couvert à Airvault dans les Deux Sévres. Notre siège se situe à La Rochelle proche du port de commerce de La Pallice.

Cela lui permet une réactivité maximum dans le traitement des commandes et des délais de livraison très rapides.

La société se compose d’une vingtaine de personnes au service commercial, marketing, gestion, logistique, comptabilité, technique et informatique.

NOVINTISS s’adapte à la mise en œuvre des chantiers en terme de conception, de conseils, de formations et dans la distribution des produits.

Nos engagements

Ancré dans une démarche de développement durable, NOVINTISS recherche la performance tant au niveau social qu’environnemental. NOVINTISS collabore donc en priorité avec les entreprises locales pour ses fournitures diverses et les diverses mises en œuvre. La majorité de ses produits sont issus de fabrication européenne :

Collaboration avec les organismes sociaux (ex : C.A.T)

Partenariat avec les entreprises locales

Impact écologique minime grâce à l’utilisation de produits respectueux de l’environnement (nature des matériaux, matériaux issus du recyclage)

Certification des produits de qualité, par des organismes reconnus (CRITT et CSTB)

En tant que société innovante NOVINTISS est soutenue par le fond de développement européen FEDER

Le savoir-faire de NOVINTISS :