Avec ses multiples collections de surfaces décoratives destinées à l’aménagement intérieur, Ober Surfaces accompagne les architectes, les designers et les agenceurs dans leur travail de conception d’espaces de ventes, de restaurants, d’hôtels, de salles de spectacle, de résidences privées ou de bâtiments institutionnels.



Depuis sa création en 1927, Ober Surfaces n’a eu de cesse de développer son offre et propose aujourd’hui une large palette de matières répartie en quatre marques : Marotte, Oberflex, Pure Paper et Staron. Avec une diffusion dans plus de 50 pays, la société bénéficie d’une image incontournable à l’international.



Métal, papier, bois, résine… l’expertise de la matière est au cœur du savoir-faire d’Ober Surfaces. Une offre que renouvèle chaque année la société en créant davantage de teintes et de reliefs qui s’opposent et se répondent : couleurs pastel, blanchies ou fluo, textures gougées, martelées ou sablées.



L’innovation passe aussi par la collaboration avec des designers reconnus. Avec Patrick Norguet, Ober a ainsi imaginé la gamme de papier mat teinté et métal stratifié Pure Paper tandis qu’avec les 5.5 Designers ce sont des panneaux acoustiques qui ont vu le jour. Une démarche tournée vers l’avenir que revendique fièrement la société.



Le savoir-faire d’Oberflex :

Surfaces Bois naturels (Prestige d'Oberflex, Chic et pop)

Surfaces Bois texturés (Collection Contrastes et Matières, Les Sablés d'Oberflex mats)

Surfaces Bois à effets (Nuances Naturelles, Bois d'Épices)

Surfaces Végétales & florales (Surfaces végétales & florales)

Surfaces Métal (Métapal)

Solutions Panneaux d'agencement (Panober, Panober sur mesure, Ober Compact)

Solutions Acoustiques Obersound (Obersound, collections 5.5 designers, Obersound collection Classique, Obersound, micro-perforés)

Solutions Sols (Oberflex Haute Performance pour dalles sol, Deck d'Ober)

Bois bruts sans finition Oberflex (Oberswing natur, Bioply, Brut d'Ober, Sablés bruts, 3DPLY)