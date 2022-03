OCAI DISTRIBUTION : Notre métier, fabriquer, concevoir et implanter vos linéaires de demain



Ceci résume bien l'identité de notre entreprise familiale fondée en 1909, qui fabrique, conçoit et développe chaque jour de nouvelles gammes de produits de haute technologie, récompensées à l'occasion de concours internationaux.



Groupe Industriel français, nous assurons la conception, la fabrication et la commercialisation de nos produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution, tels que les grossistes en peinture et les Grandes Surfaces de Bricolage.



L'ensemble des marques du groupe, OCAI - ERYC - ROBUST - SELLE & ART - DEFINOR, dispose aujourd’hui d’une offre en adéquation avec les attentes des utilisateurs afin de proposer une réponse globale.

Chaque année, nous inventons vos solutions !

Depuis plus de 10 ans et chaque année l’innovation et le développement produit au service de tous les métiers.

C’est ce qui fait le succès de la société OCAI DISTRIBUTION qui s’adapte en permanence à l’évolution et aux exigences du marché et de ses clients.



Le savoir-faire d'OCAI DISTRIBUTION :