Depuis plus de 40 ans, OEG livre aux professionnels, au commerce de gros et aux fabricants sur le marché allemand et international les pièces détachées et les accessoires de la technique de chauffage.

Alors que la société était axée durant les premières années sur la livraison rapide des pièces détachées pour le chauffage, les domaines d'outillage, de sanitaire, d'installation, de solaire, de ballon et d'électricité ont été rajoutés.

OEG couvre ainsi tous les produits de la technique de la maison. Le but est une disponibilité élevée des produits ainsi qu'un service optimal.

Afin que vous puissiez dépanner rapidement et fiablement vos clients, le but principal est la livraison rapide à votre adresse ou sur le chantier. Toutes les commandes passées avant 20 heures sont traitées à la centrale à Hessisch Oldendorf, expédiées le jour même et vous seront livrées dans les 2 à 3 jours.