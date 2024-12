Once For All est le leader des solutions de mise en relation B2B et de gestion des fournisseurs et sous-traitants dans les secteurs de la construction, des services aux bâtiments et de l'immobilier.



Notre mission est de favoriser la collaboration entre les acteurs du BTP et de permettre à nos clients de trouver et sécuriser de nouvelles opportunités de revenus, de gérer efficacement leurs risques et leur conformité et d’améliorer la performance et la durabilité de leur supply chain.

Nous nous engageons à promouvoir l'innovation et l'excellence afin de garantir à nos clients l'atteinte de leurs objectifs commerciaux sur un marché en constante évolution.

Once For All compte aujourd'hui plus de 250 000 clients utilisateurs sur sa plateforme SaaS. Sa capacité d'innovation leur permet chaque jour de rechercher, trouver et évaluer leurs futurs partenaires commerciaux en fonction de leurs besoins : compétences, expertise et critères ESG.

En conséquence, Once For All gère l'une des plus grandes bases de données propriétaires dans le domaine ESG.

Once For All emploie plus de 900 collaborateurs et est le leader du marché au Royaume-Uni et en France, et opère également en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Amérique Latine.