Fondé en 1999 par Aline Basile et Olivier Hutteau, OPTIMA SYSTEM a été pensé pour faciliter votre quotidien en concevant votre atelier mobile sur-mesure.

Forte de 20 ans d’expérience, l’entreprise a acquis un savoir-faire en aménagement utilitaire, qui lui a permis de développer une gamme de produits modulables répondant à vos besoins, tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Conçus en acier et en aluminium, les équipements OPTIMA SYSTEM favorisent l’optimisation de votre espace de rangement et permettent de contrôler la charge de votre véhicule utilitaire à prix maîtrisé.

Notre bureau d’étude conçoit pour vous des aménagements adaptés à votre besoin précis et pensés dans un esprit d’ergonomie et de mobilité.

Nous aménageons fourgonnettes, compacts et fourgons avec notre gamme d’équipements métalliques structurels afin de nous adapter au mieux à vos besoins et de vous assurer une sécurité optimale de votre véhicule.

Forte de sa structure nationale et de 18 ans d’expérience dans tous les métiers, OPTIMA SYSTEM aménage plus de 3000 véhicules par an.

Grâce à notre gamme modulaire mixte alu-acier, vous pouvez augmenter les capacités de votre véhicule, en maîtrisant le coût d’utilisation.

Nous travaillons dans une seule optique : satisfaire vos attentes !

Le savoir-faire d’OPTIMA SYSTEM :