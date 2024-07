Oslo Construction est une entreprise en mécanique industrielle, tuyauterie, soudage et chaudronnerie qui, depuis les années 90, est active dans les secteurs de l’aciérie, l’aéronautique, l’agroalimentaire, la cimenterie, l’énergie, l’imprimerie, la manufacture, les mines & carrières, les métaux légers et les pâtes et papiers.

Depuis sa création dans les années 90, Oslo Construction est devenue progressivement l’une des plus importantes compagnies dans le domaine de la mécanique industrielle au Québec.

Notre croissance n’est pas le fruit du hasard, elle est le résultat d’un travail minutieux par notre équipe de gestionnaires dévoués qui ont gagné la confiance de nos clients.

Tant et si bien qu’aujourd’hui, notre clientèle nous choisit pour soumissionner sur tous leurs futurs projets qui nécessitent notre expertise.

Ainsi, au cours des dernières années, Oslo Construction s’est démarquée en faisant affaire, de façon régulière, avec les plus grandes compagnies canadiennes telles que Pratt & Whitney, Arcelormittal, Kruger, Bombardier, Rio Tinto Alcan, SNC-Lavalin, Hydro-Québec, etc.

Le savoir-faire d’Oslo construction au travers de ses solutions :

Solution Métaux légers : Aluminium, cuivre, plomb :

Fours de fusion, vibrocompacteurs, retourneurs d’anodes, carrousels de coulée, postes de transfert d’aluminium liquide, balances, dépoussiéreurs, laveurs (tour d’eau), convoyeurs, silos, systèmes de captation des fumées et systèmes HDPS.

Solution Aciérie, mines et métallurgie :

Silos, convoyeurs (à vis, courroies ou pneumatiques), tamis, trémies, élévateurs, concasseurs, dépoussiéreurs, électro-aimants et structures d’acier, passerelles, échelles, escaliers, chutes, têtes de convoyeurs, vannes de déviation, jupes et grattoirs.

Solution Hydroélectricité :

Conduites forcées incluant fabrication et assemblage en chantier, soudage et tests par rayon X ainsi que turbines, vannes et dégrilleurs.

Solution Imprimeries, bois, pâtes et papiers :

Presses à journaux, convoyeurs, dépoussiéreurs, écorcheuses, équipements de récupération de brin de scie, silos et conduits.

Solution Agroalimentaire :