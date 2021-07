PANIMPEX : Outillage et solutions d'efficacité énergétique pour le froid et la clim

PANIMPEX NV intègre toute l'activité Manométrie "Type Industrie" de BLONDELLE (BLONDELLE INDUSTRIE), suite à la cessation de toutes activités de BLONDELLE INDUSTRIE SARL fin Mai 2019.

PANIMPEX NV a été sous-traitant de la fabrication des manomètres "BLONDELLE Industrie" depuis 2008 pour BLONDELLE INDUSTRIE.

PANIMPEX NV est fabricant des manomètres BLONDELLE pour les industries du "Froid" depuis 2000.

Nous offrons une large gamme d'outils pour l'industrie froid et clim. Nous produisons et distribuons les célèbres manomètres BLONDELLE classe 1 'A Lame Acier'. Ces manomètres, vacuomètres et by-pass sont produits en Belgique.

En plus de cela PANIMPEX a lancé le premier analyseur numérique sans fil, Metreco - smart mobile measuring, fournissant la mesure en temps réel, calculations, enregistrement et l'exploitation des données sur PC.

PANIMPEX est également le distributeur principal pour Refrigeration Technologies et Cliplight.

PANIMPEX lancé sa nouvelle marque « Panimpex Leak Detection' sur le Chillventa 2014. Nous offrons une fuite calibrée pour tester tous les détecteurs de fuites selon la norme EN14624 - F-GAS.

Le savoir-faire de PANIMPEX :