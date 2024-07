PANNEAUX DE CORREZE, choisissez le meilleur du MDF.

En mars 2015, la société PANNEAUX DE CORREZE a racheté l’usine ISOROY d’Ussel, reprenant le flambeau d’un savoir-faire issu d’une longue tradition industrielle.

Aujourd’hui 100% française, et utilisant exclusivement du bois récolté en local, l’entreprise déploie son dynamisme et sa réactivité à l’international avec des solutions techniques qui assurent les meilleures performances, aussi bien pour ses réalisations que sur le plan environnemental.

Technologie, innovation et créativité sont aujourd’hui au service d’une offre complète de panneaux MDF pouvant répondre aux plus grandes exigences de qualité et de normes, quel que soit le secteur d’application.

Capable des plus grandes prouesses techniques, le Medium® Isoroy Panneaux de Corrèze permet ainsi de réaliser d’importantes économies à l’usage et s’impose plus que jamais comme la référence de la catégorie.

Le savoir-faire de PANNEAUX DE CORREZE :

GAMME MEDIUM

Medium® Panneaux de Corrèze, la référence du marché :

MEDIUM® STANDARD Utilisation en milieu sec. Norme MDF standard EN622-5

MEDIUM® HYDROFUGE Utilisation en milieu humide, hors extérieur : salle d’eau, salle de bain, cuisine... Norme MDF hydrofuge V313

MEDIUM® IGNIFUGE Utilisation en établissement recevant du public (écoles, commerces, hôpitaux...) et immeubles de grande hauteur. Norme EUROCLASS B, S2, d0.

GAMME CLAIRPAN

Les panneaux CLAIRPAN sont faits de fibres de bois de moyenne densité (MDF), produits en France.

GAMME INDUSTRIE

Les panneaux de MDF Standards INDUSTRIE sont de teinte foncée à base de bois feuillus. Ces panneaux acceptent une gamme complète de finition.