PELICOAT France est la référence depuis plus de 15 ans pour vos chantiers de ravalement de façades ou de rénovation du patrimoine. Nous formulons pour vous une large gamme de produits pour le nettoyage et la préservation des bâtiments. Celle-ci est en perpétuelle évolution, nous permettant de répondre aux exigences des utilisateurs, des donneurs d’ordre et de respecter l’évolution de la réglementation.