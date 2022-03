PERIMETRE crée et commercialise une gamme complète de produits chimiques pour le bâtiment. 150 produits techniques sont utilisés au quotidien par 45 000 professionnels du gros œuvre, du second œuvre et du BTP. La gamme s’enrichie chaque année de nouveautés pour répondre aux évolutions des métiers du bâtiment et des réglementations.

Depuis sa création en 1990, PERIMETRE entretient une relation de confiance avec ses clients. Ce lien privilégié se développe chaque jour, grâce à la disponibilité de ses équipes et la performance des produits formulés.

PERIMETRE dispose d’une unité de fabrication et de stockage de 5 000 m2, située à Périgny, près de La Rochelle en Charente-Maritime.

Début 2019, PERIMETRE a conforté sa présence en Ile de France en ouvrant un showroom à Paris - Montrouge, dédié aux professionnels du bâtiment et des Travaux publics. Démonstrations, formations et solutions techniques y sont mises à l’honneur chaque semaine.

Chaque mois, PERIMETRE communique autour de ses innovations produits et des actualités du bâtiment avec la PERIGAZETTE.

Fidèle à BATIMAT depuis 2005, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 16 000 000 €. Au quotidien, 45 000 professionnels du bâtiment utilisent les produits PERIMETRE en France.

La mise en place des Cahiers de Prescription Technique depuis 2016 et l’obtention de la norme SNJF traduisent la volonté de PERIMETRE d’accompagner ses clients au quotidien.

Aujourd’hui, le développement de nouveaux marchés avec les grands groupes de constructeurs est le signe d’une croissance pérenne et maîtrisée.

En 2015, PERIMETRE a créé sa propre école de vente : la Perimetre Academy. Les formations sur les produits et les techniques du bâtiment sont dispensées aux nouveaux responsables des ventes

Le savoir-faire de PERIMETRE :