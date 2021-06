PICCHIOTTINO ENERGIES : Le savoir-faire de professionnels du bâtiment, à votre service et près de chez vous !

Depuis 1948, PICCHIOTTINO ENERGIES regroupe le savoir-faire de professionnels du bâtiment à votre service.

Nous intervenons rapidement dans toute la région Rhône-Alpes : Savoie, Haute-Savoie, Ain, Isère, Rhône.

Notre équipe de techniciens compétents et consciencieux permet de livrer dans les temps des installations de qualité. De plus, notre service entretien, spécialisé dans les opérations de maintenance et de dépannage, intervient avec rapidité et efficacité.

Notre Société dispose d'importants moyens techniques (véhicules, atelier de préfabrication, outillage performant, gestion informatisée...) afin de fournir la meilleure prestation possible.

Grâce à notre expérience et notre savoir-faire, nous proposons des installations adaptées aux besoins et aux attentes de nos clients. Le choix des matériels est, pour nous, primordial pour la fiabilité et l'efficacité des installations.

Le savoir-faire de PICCHIOTTINO ENERGIES :