PIERRET SYSTEM

Pierret, c’est l’histoire d'une entreprise qui a toujours privilégié la nouveauté, la recherche, l’innovation.

Une entreprise qui est aujourd’hui l’incontestable numéro 1 des portes et châssis en Wallonie.

Une entreprise qui a débuté dans le bois, s’est développée grâce au PVC, a consolidé son déploiement en s’ouvrant à l’aluminium, avant de réintégrer le bois - et même une variante bi-matière (bois-alu) - dans sa gamme.

Depuis plus de 60 ans, nous accordons la priorité à la qualité de nos menuiseries. Les fenêtres et les portes de Pierret sont donc conformes à toutes les normes et les certificats sur le marché.

Le choix de bonnes portes et fenêtres est l’un des plus importants à faire lors de la construction ou de la rénovation de votre maison. Choisir Pierret signifie choisir plus de 60 ans de qualité belge, d'expérience et de savoir-faire.

Le savoir-faire de Pierret :