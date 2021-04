Non renseigné

Via Solferino, 27 46043 Castiglione d / S (Mn) Italie

PISCINE CASTIGLIONE : Conception et construction de piscines souterraines

Leader mondial de la construction et de la vente de piscines creusées, PISCINE CASTIGLIONE propose pour ses clients une offre de solutions innovantes adaptables à tous les besoins et envies. La piscine en tant qu'accessoire qui complète un jardin, devient un véritable meuble et c'est pourquoi sa réalisation découle de l'étude des besoins réels des clients par nos designers.

La créativité, la personnalisation, la technologie, sont des principes importants dans la philosophie de l'entreprise qui permettent la réalisation d'une offre large: piscines enterrées ou piscines hors-sol, piscines extérieures ou intérieures avec un design créatif que seules nos technologies peuvent également être appliquées dans ce type de conception architecturale.

Les éléments importants dans les offres que PISCINE CASTIGLIONE propose à ses clients sont les innombrables accessoires qui sauront compléter votre piscine de la meilleure façon possible, vous permettant de la vivre à 360 °.

Le professionnalisme et la haute ingénierie des matériaux de PISCINE CASTIGLIONE ont permis à l'entreprise d'acquérir le leadership mondial dans le secteur, devenant ainsi le partenaire officiel des grands événements sportifs internationaux et des championnats du monde de natation.

PISCINE CASTIGLIONE est une marque du groupe de spa A&T Europe.

Le savoir-faire de PISCINE CASTIGLIONE :