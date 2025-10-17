PIXLUM FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PIXLUM FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PIXLUM est une société vendéenne fondée en 2015 par Philippe Jolly et Patrick Eyhorn.

Ces passionnés d'innovation et de décoration ont voulu vous offrir une ligne de luminaires esthétiques et innovants vous permettant de créer vous-même votre propre design lumineux. Les solutions qu'ils vous proposent sont ludiques, faciles d'utilisation et tellement modulaires que leurs possibilités sont infinies.

Le savoir-faire de PIXLUM :