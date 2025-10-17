PIXLUM FRANCE - Batiweb

PIXLUM FRANCE
85300 Soullans
France
PIXLUM est une société vendéenne fondée en 2015 par Philippe Jolly et Patrick Eyhorn.
Ces passionnés d'innovation et de décoration ont voulu vous offrir une ligne de luminaires esthétiques et innovants vous permettant de créer vous-même votre propre design lumineux. Les solutions qu'ils vous proposent sont ludiques, faciles d'utilisation et tellement modulaires que leurs possibilités sont infinies.
Le savoir-faire de PIXLUM:
- PIXLUM est une technologie innovante permettant de positionner ses luminaires à volonté sur une surface conductrice décorée. Utilisez ce produit à la place ou en complément de vos cloisons sèches et punaisez vos luminaires qui s'illuminent immédiatement. Ce concept met fin aux difficultés liées au câblage d'une multitude de sources lumineuses pour la réalisation de lustres à grande échelle ou de ciels étoilés qui nécessitent traditionnellement l'utilisation de fibres optiques.
- PIXLUM, c'est une modularité extraordinaire, un nombre infini de possibilités. Appliqué sur de grandes surfaces, vous pourrez créer des graphismes lumineux, des ciels étoilés, des tapisseries étincelantes, des lustres majestueux, des éclairages adaptés à la configuration de votre espace. Découpez vos panneaux pour réaliser des suspensions lumineuses, des tableaux, des cartes géographiques, des supports de communication, des buffets, des jouets, des meubles...
- PIXLUM, c'est un concept simple et facile d'utilisation. Le concept s'articule autour de trois catégories de produits. Choisissez vos panneaux, vos luminaires et votre connectique et laissez-vous guider par ce concept aussi simple que séduisant. Leur utilisation est très intuitive : les panneaux s'utilisent exactement comme des plaques de plâtre, la connectique s'insère d'un seul geste et les luminaires se piquent comme des punaises.