La marque de peinture française Plasdox a été fondée au Mans en 1955 par la Famille Dauxais. Réputée pour sa maîtrise des traitements de façades et animée par le désir de faire partager l’art de la décoration professionnelle, Plasdox proposait des produits d’excellence pour conserver et embellir les architecture intérieures et extérieures.

Cet héritage, préservé par le groupe Cromology, permet à la marque de proposer une offre diversifiée de produits de haute qualité. Son savoir-faire perdure aujourd'hui dans les trois usines françaises du groupe à Wormhout, La Bridoire et Champagné (usine historique de la marque).

Aujourd'hui, Plasdox est exclusivement distribué par un réseau de points de vente indépendants partout en France. Cette indépendance de nos 90 distributeurs est un choix qui fait la différence, puisqu'au travers de nos produits ils engagent leur nom et leur enseigne.

C’est un marqueur fort de la qualité de nos solutions et de leur confiance. Le professionnalisme de ces partenaires experts dans leur domaine permet d’assurer toute la qualité de service et de conseil relative à nos valeurs :

Instaurer avec les clients des rapports privilégiés.

Apporter la bonne réponse au bon moment.

Faire preuve de professionnalisme et de réactivité.

Ensemble nous sommes portés par cette vision commune, qui nous permet de faire toute la différence. Voilà pourquoi chacun d’entre nous est pleinement engagé pour vous faire partager l’art de la décoration professionnelle, chère aux racines Plasdox.

Aujourd'hui, la marque Plasdox appartient au Groupe Cromology.