Au travers de sa directrice, experte dans tous les domaines de la peinture, PLASTIKOLOR’ACTION est en permanence à la recherche de nouvelles technologies.

Partenaire depuis plus de 17 ans avec une société normande de peinture industrielles et bâtiments ayant développée une gamme complète pour la décoration intérieure, extérieure de peintures écologiques et lasures à base d’huiles végétales 100 % Naturelles.

Elle diffuse également :

Une gamme de peintures spécialement dédiées à l’industrie et adaptée aux métaux, aciers, aluminium et produits galvanisés….

Une gamme de peintures industrielles adaptées au bâtiment pour la construction ou la rénovation et ce en vrac en coloris à la demande et en aérosols.

Une gamme de produits de sécurité au sol avec des adhésifs antidérapants, des peintures de traçage au sol….et aérosols de sécurité tests pour détecteurs de fumée, aérosols nettoyant spécifiques pour la maintenance etc…

Au travers d’une gamme de produits formulés avec le souci constant du respect de l’environnement et de la santé des utilisateurs et des occupants, PLASTIKOLOR’ACTION a la volonté de distribuer des produits plus respectueux de l’environnement, plus responsables et plus performants.