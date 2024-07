PMS INDUSTRIE - Batiweb

Premier fabricant Français d’équipements de levage et d’arrimage depuis 35 ans, PMS INDUSTRIE fabrique et commercialise une très large gamme de produits connexes aux métiers de l’industrie, des transports, du BTP, de l’agriculture, de la marine, de l’aéronautique et de l’aérospatiale.

De l’unité à la grande série, du standard au spécifique, la société se positionne comme une réelle conceptrice de solutions dans les domaines du levage, de l’arrimage tout en passant par les EPI et la protection polyuréthane.

Collaborer avec les différentes entités du groupe, c’est choisir la qualité d’un savoir-faire unique, l’expérience d’un fabricant et la force d’une équipe de collaborateurs unis et investis.

L’ensemble des sociétés du groupe est ainsi certifié ISO 9001:2015, avec des produits reconnus conformes aux normes européennes, avec la certification GS, le groupe bénéficie de la confiance des professionnels les plus exigeants.

Le savoir-faire de PMS INDUSTRIE :