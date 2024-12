Fondée en 1945, Grundfos est l'un des principaux fabricants mondiaux de circulateurs pour le chauffage et la climatisation, de pompes pour l’approvisionnement en eau des particuliers et des collectivités, ainsi que de solutions de pompage pour les processus industriels, la gestion et le traitement des eaux usées, le dosage et la désinfection.

Basée au Danemark, l'entreprise produit plus de 16 millions de pompes et circulateurs par an dans ses unités de production réparties à travers le monde. Grundfos est divisée en quatre divisions, chacune couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur pour les systèmes de pompage et les solutions digitales : WU (eau et assainissement), DBS (bâtiments domestiques), IND (industrie) et CBS (bâtiments collectifs et tertiaires).

Avec plus de 19 000 employés, Grundfos s'engage à améliorer la qualité de vie en développant les meilleures solutions pour relever les défis mondiaux liés à l'eau, à l'énergie et au climat.

La société Grundfos est présente en France avec sa société commerciale à Saint-Quentin-Fallavier (38) et son usine à Longeville-Les-Saint-Avold (57).