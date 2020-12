Portalp est fabricant de portes automatiques depuis plus de 50 ans. L’entreprise conçoit, installe et assure une maintenance sur tous les types de fermetures du bâtiment. Avec un réseau national de 26 agences, Portalp France démontre sa vocation d'entreprise de proximité. Sa structure régionale est organisée pour répondre aux attentes commerciales et techniques de ses clients : Elle met à disposition des entreprises et des utilisateurs de nos matériels, son expertise et son savoir-faire, en travaux neufs ou de rénovation. L'entreprise a construit sa notoriété en se dotant des moyens nécessaires au service de ses clients.

Portalp est votre partenaire pour l'accessibilité et la sécurité des bâtiments.

Installation

Maintenance

Dépannage

Réparation

Rénovation

Les produits PORTALP : Portes automatiques piétonnes - Façades de quais - Portails - Portes de parking - Portes industrielles - Contrôle d’accès - Surveillance - Rideaux et grilles métalliques - Équipements de façade - Équipements intérieurs - Périmètre parking - Portes coupe-feu